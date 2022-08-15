«МЮ» не планирует продавать Роналду: «Позиция клуба не изменилась»

Пресс-служба оценила вероятность ухода из клуба.

Ранее стало известно, что манкунианцы могут рассмотреть вариант расторжения контракта с 37-летним игроком сборной Португалии, если тот не изменит отношение к делу.

В двух матчах сезона, завершившихся поражениями «МЮ», Роналду не совершил ни одного результативного действия. Сообщалось, что он хочет покинуть клуб ради возможности играть в Лиге чемпионов.

«Позиция клуба не изменилась», – заявили в пресс-службе «красных дьяволов», пояснив, что нападающий не продается.

Ох, даже племянник Роналду (ему 15 лет) высказался о «МЮ». Уже есть теория, что за сообщением стоит сестра Криштиану Катя