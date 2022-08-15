Анчелотти о 2:1 с «Альмерией»: «Реал» плохо начал матч. Молодые игроки не показали своих качеств – это нормально»

высказался о победе «Реала» в 1-м туре .

в гостях одержал волевую победу над «Альмерией» (2:1).

Об игре

«Мы плохо начали матч. Нам не хватало свежести для быстрой игры в атаке. Соперник играл очень закрыто. Мы много били по воротам, но было трудно забить. Во втором тайме хозяева подустали, мы больше контролировали игру и имели больше моментов».

О голе Алабы со штрафного первым касанием после выхода на замену

«Штрафной должны были исполнять Бензема или Кроос, но вмешался Алаба, он очень хорошо пробил. Давид говорил проводить замену быстрее, потому что он хотел исполнить штрафной. Было трудно сказать Бензема и Кроосу, что им не нужно бить. Шучу».

О новичках и молодежи

«Рюдигер провел отличную игру, он обладает большим опытом.

Молодежь за то, что делает на тренировках, заслуживает выходить на поле и играть. Но на эмоциональном уровне эта игра немного давила на ребят. Сегодня они не показали те качества, которые видны на тренировках, – это вполне нормально, парни очень молоды, а футболка «Реала» тяжела. Это цена, которую мы должны заплатить, и мы платим ее с удовольствием, потому что ребята очень хороши.

Я заменил Камавинга, потому что у него была желтая карточка, и я не хотел играть вдесятером».

Об Асенсио

«Асенсио – игрок «Реала». Нужно учитывать то, что он сделал в прошлом сезоне. Он важный игрок, пока он остается нашим игроком. До 31 августа еще есть время…»

О Васкесе

«Лукас – часть этой группы игроков, один из тех, кто всегда готов играть. Он отлично справился, забив очень важный гол. Он продолжает быть собой – играет интенсивно и с настроем».

Об Азаре и игре с ромбом в центре поля

«Не знаю, надо подумать об этом… Мы должны иметь в виду, что у нас есть Винисиус, которому очень нравится играть на фланге. Сегодня было меньше места для маневра. Физически Азар в порядке, работает хорошо, думаю, у него будет игровое время», – сказал главный тренер «Реала».