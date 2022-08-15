Вальверде о голе Алабы со штрафного: «Похоже, ради этого он и вышел. Давид стал лидером для молодых игроков «Реала»

поблагодарил после матча с «Альмерией» (2:1).

Защитник «Реала» забил победный гол со штрафного первым касанием, выйдя на замену во втором тайме.

«Было важно начать сезон с победы. У нас был непростой соперник, только что вернувшийся в . На стадионе была отличная атмосфера. Нам было тяжело, но мы проявили терпение, и это позволило нам дважды забить.

У нас было много моментов, мы не смогли реализовать даже малую их часть, но мы понимали, что раз создаем моменты, то сможем и забить.

Что касается гола Алабы, то, похоже, ради этого он и вышел на поле. Я очень рад за него. После своего перехода он стал лидером для нас, молодых игроков , – сказал хавбек мадридцев.