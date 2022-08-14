Глава пресс-службы «Спартака»: «Не надо нас судить как «Зенит», судите просто нормально»

Глава пресс-службы «Спартака» высказался о судействе московского клуба и «Зенита».
– В матче «Зенит» – ЦСКА было очень противоречивое судейство в концовке. Какие у вас сегодня ожидания по поводу судейства Мешкова?
– Ну мы не можем комментировать судейство в матче «Зенит» – ЦСКА. Сегодня ожидания самые позитивные, верим в профессионализм Мешкова.
– Это вы так думаете после встречи с арбитрами?
– Мы просто верим всегда в то, что нас будут судить как полагается.
– Как «Зенит»?
– Не как «Зенит». Не надо судить как «Зенит», судите просто нормально, – сказал Дмитрий Зеленов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Сочи».