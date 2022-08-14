Глава пресс-службы «Спартака»: «Всегда боремся за первое место. Надеюсь, в этом сезоне все получится»

Теги Спартак премьер-лига Россия игровая форма Спорт-Экспресс Дмитрий Зеленов Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» заявил, что клуб борется за чемпионство.

– «Спартак» – чемпион, когда это станет реальностью?

– Так было всегда, да, это так. «Спартак» всегда борется за первое место. Надеюсь, в этом сезоне все получится.

– Когда приедет новая форма?

– Она уже на подъезде. Вот-вот будет у нас. На матч с «Динамо» команда выйдет в новой форме с ленточкой на ромбике, – сказал Дмитрий Зеленов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Сочи». Начало – в 20:00 по московскому времени.

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