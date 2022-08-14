Рио Фердинанд: «МЮ» стал абсолютным посмешищем. Игроки и близко не стоят потраченных денег»

жестко раскритиковал после поражения от «Брентфорда» (0:4).

«МЮ» сейчас просто объект для всех шуток. Мы стали абсолютным посмешищем.

Смотришь матч с «Брентфордом» и думаешь: «Вау». Игроки и близко не стоят тех денег, которые «МЮ» на них потратил. Они и близко не стоят того, сколько им, вероятно, платят. Доверия ноль.

После первого гола, когда Де Хеа разыгрывал мяч, в следующий раз он увидел только номера на спинах партнеров – они убежали выше по полю и просто рассчитывали на дальний вынос. Если мы планируем так играть, с тем же успехом можем назначить Большого Сэма [Эллардайса] или .

Смотришь на это и думаешь: «Это не тот «Манчестер Юнайтед», который я когда-то знал». Даже если это падение с вершины, как можно упасть так низко? И в следующем матче мы играем с «Ливерпулем», – высказался бывший защитник манкунианцев в своем подкасте.

Де Хеа – легенда «МЮ», но он становится символом доисторического футбола и вряд ли устроит тен Хага. Почти как Роналду