Рио Фердинанд: «МЮ» стал абсолютным посмешищем. Игроки и близко не стоят потраченных денег»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Сэм Эллардайс премьер-лига Англия Давид Де Хеа Тони Пулис Футбол

Рио Фердинанд жестко раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Брентфорда» (0:4).

«МЮ» сейчас просто объект для всех шуток. Мы стали абсолютным посмешищем.

Смотришь матч с «Брентфордом» и думаешь: «Вау». Игроки и близко не стоят тех денег, которые «МЮ» на них потратил. Они и близко не стоят того, сколько им, вероятно, платят. Доверия ноль.

После первого гола, когда Де Хеа разыгрывал мяч, в следующий раз он увидел только номера на спинах партнеров – они убежали выше по полю и просто рассчитывали на дальний вынос. Если мы планируем так играть, с тем же успехом можем назначить Большого Сэма [Эллардайса] или Тони Пулиса.

Смотришь на это и думаешь: «Это не тот «Манчестер Юнайтед», который я когда-то знал». Даже если это падение с вершины, как можно упасть так низко? И в следующем матче мы играем с «Ливерпулем», – высказался бывший защитник манкунианцев в своем подкасте.

Де Хеа – легенда «МЮ», но он становится символом доисторического футбола и вряд ли устроит тен Хага. Почти как Роналду

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