Газизов об иске «Спартака» на 88 млн рублей: «Бесперспективно. Клуб сам все прекрасно понимает»

Бывший гендиректор «Спартака» высказался об иске клуба к нему.

Красно-белые подали иск к генеральному директору «Уфы» на 88 млн рублей. считает, что Газизов незаконно выплатил эту сумму себе.

«Бесперспективно. «Спартак» сам все прекрасно понимает.

Не знаю, чего они хотят добиться», – сказал Газизов.

Ранее Газизов подал к «Спартаку» иск о признании незаконным увольнения с должности гендиректора. 28 июля Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения этот иск.

Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором «Уфы». В марте 2021 года он вернулся к работе в клубе из столицы Башкортостана на этой должности.