Неймар, похоже, недоволен тем, что стал штатным пенальтистом «ПСЖ».

В матче 2-го тура Лиги 1 против (5:2) Мбаппе не реализовал 11-метровый. После этого парижане заработали еще один пенальти, который был реализован .

После игры бразилец лайкнул в твиттере пост с критикой решения назначить Мбаппе исполнителем пенальти в .

«Теперь официально: Мбаппе – штатный пенальтист «ПСЖ». Очевидно, что это прописано в контракте, потому что ни в одном другом клубе мира Неймар бы не был вторым пенальтистом в команде. Судя по всему, все из-за контракта, Мбаппе – владелец «ПСЖ», – говорится в твиттере Neymargiabr.

Пост на текущий момент собрал 19,3 тысячи лайков и более тысячи ретвитов.

У Неймара 8 (5+3) очков в трех первых матчах сезона за «ПСЖ». Болельщики аплодировали ему стоя на матче с «Монпелье»