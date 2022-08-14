Гальтье о Мбаппе против «Монпелье: «Знал, что физически ему будет тяжело. Он должен набрать форму»

Главный тренер подвел итоги матча Лиги 1 с (5:2).

«В такой красивой атмосфере было важно победить и много забить. Мы создавали моменты, но Омлин (вратарь «Монпелье» – прим. Sports.ru) был на высоте. Второй тайм получился довольно интересным, хотя игру мы показали менее слаженную.

Мбаппе не играл три недели, он провел три неполных контрольных матча. Я знал, что физически ему будет тяжело. Но это нормально, он должен набрать форму», – сказал Гальтье.

В середине первого тайма Мбаппе не реализовал пенальти, в середине второго забил гол и был заменен на 86-й минуте.