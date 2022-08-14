Хави: «Левандовски начнет забивать, это вопрос времени. «Барсе» нужно больше эффективности»

Тренер «Барселоны» Хави оценил игру Роберта Левандовского в дебютном матче Ла Лиги.

Вчера каталонский клуб сыграл вничью с (0:0) в матче 1-го тура чемпионата . Форвард отыграл все 90 минут.

«Я доволен, потому что Левандовски работает на команду. Он очень хорошо контролирует мяч и помогает партнерам. Но, конечно, нам нужно больше эффективности. На сегодня это главная проблема команды.

Роберт, как и мы все, разочарован этим результатом. Он начнет забивать, это вопрос времени», – сказал .