Хави: «Левандовски начнет забивать, это вопрос времени. «Барсе» нужно больше эффективности»

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Тренер «Барселоны» Хави оценил игру Роберта Левандовского в дебютном матче Ла Лиги.

Вчера каталонский клуб сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) в матче 1-го тура чемпионата Испании. Форвард отыграл все 90 минут.

«Я доволен, потому что Левандовски работает на команду. Он очень хорошо контролирует мяч и помогает партнерам. Но, конечно, нам нужно больше эффективности. На сегодня это главная проблема команды.

Роберт, как и мы все, разочарован этим результатом. Он начнет забивать, это вопрос времени», – сказал Хави.

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