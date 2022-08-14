Хави после 0:0 с «Райо»: «Барсе» нужно усилиться, время до 31 августа есть. Но не хочу использовать это как оправдание»

Тренер «Барселоны» Хави считает, что команде нужно дальнейшее усиление.

О необходимости трансферов на вход 42-летний специалист сказал после матча 1-го тура с (0:0).

«Я уже говорил, что нам нужно усилиться. Время до 31 августа есть.

Но я не хочу использовать это как оправдание. Я понимаю разочарование, ожидания действительно высоки. Нужно будет проанализировать игру, стать лучше и продолжать верить в нашу модель игры», – сказал .

Этим летом каталонский клуб подписал нападающего Роберта Левандовского, полузащитника Франка Кессиэ, вингера Рафинью Диаса, а также защитников Жюля Кунде и Андреаса Кристенсена.