Хави после 0:0 с «Райо»: «Барсе» нужно усилиться, время до 31 августа есть. Но не хочу использовать это как оправдание»

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Тренер «Барселоны» Хави считает, что команде нужно дальнейшее усиление.

О необходимости трансферов на вход 42-летний специалист сказал после матча 1-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (0:0).

«Я уже говорил, что нам нужно усилиться. Время до 31 августа есть.

Но я не хочу использовать это как оправдание. Я понимаю разочарование, ожидания действительно высоки. Нужно будет проанализировать игру, стать лучше и продолжать верить в нашу модель игры», – сказал Хави.

Этим летом каталонский клуб подписал нападающего Роберта Левандовского, полузащитника Франка Кессиэ, вингера Рафинью Диаса, а также защитников Жюля Кунде и Андреаса Кристенсена.

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