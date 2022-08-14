Хави: «Трофеи – цель «Барсы» на сезон, ничья с «Райо» ничего не меняет. Если не получится, это станет разочарованием»

Тренер «Барселоны» Хави заявил, что команда нацелена на трофеи в этом сезоне.

Вчера каталонский клуб сыграл вничью с (0:0) в матче 1-го тура .

– Вокруг «Барселоны» слишком много разговоров о трофеях?

– Это наша цель. Мы должны проанализировать эту игру и добиваться прогресса. Но трофеи – это цель на сезон.

Результат игры с «Райо» ничего не меняет. Мы не можем сказать «не сейчас» из-за одной ничьей. Если мы не возьмем трофеи, это станет разочарованием для меня и для клуба. В прошлом сезоне ситуация была более сложной.

Я не хочу искать оправданий, мне нужны лишь объяснения. Будет лучше, если ожидания от нас будут высокими. Пожалуйста, ждите. Я в первую очередь готов принять эти ожидания.

Возможно, в процессе поиска объяснений я создал стрессовую ситуацию для игроков. Нам не хватало эффективности. Победу в этой игре нужно было заслужить, – сказал Хави.