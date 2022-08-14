остался недоволен нулевой ничьей «Барселоны» с (0:0).

«Я понимаю разочарование, на нас возлагали большие надежды. Мы должны тщательно проанализировать игру, совершенствоваться, продолжать верить в модель и дальше работать.

«Райо» защищался очень хорошо. Нам было трудно генерировать моменты. Очень жаль, потому что мы хотели показать болельщикам, что мы на правильном пути. Это разочарование, но мы просим набраться терпения», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Барса» не выигрывает у «Райо» 3 матча подряд. Было 2 поражения в прошлом сезоне