Джейми Реднапп об «МЮ»: «Не видел более жалкой игры от большого клуба. Речь не о таланте и деньгах. Надо бегать и выигрывать единоборства»

раскритиковал .

В субботу «МЮ» крупно уступил (0:4) во 2-м туре АПЛ.

«Это команда бежит недостаточно быстро и недостаточно далеко. «Брентфорд» пробежал 109 километров – «Манчестер Юнайтед» пробежал 95. Для меня это недостаточно хорошо. Ты не можешь всегда быть хорош, не можешь всегда играть великолепно – но бегать ты можешь всегда. Это настоящее проклятие этой команды.

Меня не волнует, кто тренер, кто владелец – это вообще к делу не относится. Бегать ради [клубной] футболки – с этой точки зрения это просто позор. Если бы тренер показал эту статистику в раздевалке, я, как футболист, чувствовал бы, что опозорился.

Речь не о таланте, не о том, сколько стоит эта команда, а сколько – та. Ты должен бегать. Ты должен выигрывать равные единоборства.

Думаю, я не видел более жалкой игры от клуба, который считаю одним из самых больших в мире. А у меня были трудные времена в «Ливерпуле»! Бывает, что тебя уничтожают эксперты и все вокруг. Но ты должен бегать, ты должен показывать, что тебе не все равно. Не думаю, что они сегодня показали, будто им не все равно», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии.

«МЮ» получил 4 гола за 35 минут – и теперь на 20-м месте в АПЛ. Пока все очень-очень грустно