Джейми Реднапп о новичке «МЮ» Лисандро: «При росте 175 см он не будет конкурентоспособен в АПЛ»

считает, что новичку будет тяжело заиграть в АПЛ.

«Если ты покупаешь центрального защитника ростом 175 см, он не будет конкурентоспособен в этой лиге.

Да, возможно, он был хорош в чемпионате Нидерландов, в которой нет столько физической борьбы.

В АПЛ соперники будут использовать твои слабости, что и сделал «Брентфорд».

Ранее это сделал «Брайтон», это будет делать и «Ливерпуль». Все соперники будут играть через него из-за его низкого роста», – сказал бывший хавбек сборной Англии.

«МЮ» получил 4 гола за 35 минут – и теперь на 20-м месте в АПЛ. Пока все очень-очень грустно