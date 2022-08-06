Джейми Реднапп: «Роналду мешает «МЮ» и тренеру. Но если он остается, это не конец света»

высказался о ситуации с в .

«Я ненавижу, когда игроки чуть ли не объявиляют забастовку. Все выглядит так, будто он вынужден переезжать неизвестно куда, хотя на него не так много претендентов.

В прошлом сезоне на Роналду обрушилось много упреков, но он по-прежнему оставался их лучшим игроком. Сейчас он мешает клубу и менеджеру. Думаю, Эрик тен Хаг справился с этим довольно хорошо, он не ходит вокруг да около.

Если он останется, это не конец света. У тебя будет великолепный игрок, который сможет приносить пользу команде по крупицам. Они должны заполучить Френки де Йонга – он сможет изменить ситуацию в полузащите. Если он перейдет в «Челси», этого не произойдет.

Они должны разобраться с Роналду, и тренер должен сказать свое слово», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.