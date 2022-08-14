«МЮ» согласовал контракт с Рабьо. Клуб заплатит 15+5 млн фунтов «Ювентусу» за хавбека

Хавбек близок к переходу в .

Манкунианцы согласовали контракт с 27-летним игроком сборной Франции, а также комиссионные для его матери, которая является агентом Рабьо, сообщает GIFN со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

Ранее стало известно, что «МЮ» договорился с «Юве» о трансфере полузащитника за 15+5 млн фунтов.

Ожидается, что теперь английский клуб не будет покупать хавбека «Барселоны» Френки де Йонга, а туринцы приблизились к приобретению хавбека «ПСЖ» Леандро Паредеса.