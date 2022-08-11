Рабьо может отказать «МЮ», так как его привлекает шанс уйти из «Юве» бесплатно в 2023-м

может отказаться от перехода в из .

Несмотря на договоренность клубов о трансфере примерно за 20 млн евро, французский полузащитник пока не дал четкого ответа на предложение «Ман Юнайтед».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, Рабьо, контракт которого с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года, привлекает возможность покинуть клуб бесплатно следующим летом.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» пока не удается договориться с матерью игрока, выполняющей функции его агента, об условиях личного контракта. Она требует у клуба 3-летний контракт с зарплатой более 10 млн евро в год.

Статистику 27-летнего полузащитника можно изучить здесь.