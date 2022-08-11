Рабьо может отказать «МЮ», так как его привлекает шанс уйти из «Юве» бесплатно в 2023-м

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Адриен Рабьо Футбол

Адриен Рабьо может отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса».

Несмотря на договоренность клубов о трансфере примерно за 20 млн евро, французский полузащитник пока не дал четкого ответа на предложение «Ман Юнайтед».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, Рабьо, контракт которого с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года, привлекает возможность покинуть клуб бесплатно следующим летом.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» пока не удается договориться с матерью игрока, выполняющей функции его агента, об условиях личного контракта. Она требует у клуба 3-летний контракт с зарплатой более 10 млн евро в год.

Статистику 27-летнего полузащитника можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные