Циннбауэр про 1:1 с «Крыльями»: «Очень сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру. Все игроки и тренеры разочарованы результатом»

Главный тренер подвел итоги матча с «Крыльями Советов».

Игра 4-го тура Мир закончилась со счетом 1:1.

«Игра сложилась непросто. Очень сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру. Все игроки и тренерский штаб разочарованы результатом. Мы могли сыграть лучше. Команда не лучшим образом вошла в игру.

Хочу отметить Худякова, чей сэйв сохранил наши ворота в неприкосновенности. Мы прибавляли с каждой минутой, владели инициативой. У нас были моменты как в первом, так и во втором тайме, но нам не удалось превратить их в голы.

После того, как команда не забивает пенальти, рисунок игры меняется. Нам нужно смотреть вперед в будущее и на ошибки, которые были, надо исправлять: готовиться к следующим матчам. Будет проведен углубленный анализ игры, чтобы не допускать невынужденные ошибки, когда ребята просто теряли мяч. Будем над этим работать», – сказал Циннбауэр.