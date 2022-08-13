Циннбауэр про 1:1 с «Крыльями»: «Очень сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру. Все игроки и тренеры разочарованы результатом»

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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча с «Крыльями Советов». 

Игра 4-го тура Мир РПЛ закончилась со счетом 1:1. 

«Игра сложилась непросто. Очень сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру. Все игроки и тренерский штаб разочарованы результатом. Мы могли сыграть лучше. Команда не лучшим образом вошла в игру.

Хочу отметить Худякова, чей сэйв сохранил наши ворота в неприкосновенности. Мы прибавляли с каждой минутой, владели инициативой. У нас были моменты как в первом, так и во втором тайме, но нам не удалось превратить их в голы.

После того, как команда не забивает пенальти, рисунок игры меняется. Нам нужно смотреть вперед в будущее и на ошибки, которые были, надо исправлять: готовиться к следующим матчам. Будет проведен углубленный анализ игры, чтобы не допускать невынужденные ошибки, когда ребята просто теряли мяч. Будем над этим работать», – сказал Циннбауэр. 

 

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