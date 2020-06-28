Гвардиола получит 300 млн фунтов на трансферы. «Сити» хочет купить двух центральных защитников и замену Сане

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Стали известны планы «Манчестер Сити» на летнее трансферное окно.

Как сообщает Diario Sport, главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола запланировал перестройку команды. 49-летний специалист получит около 300 миллионов фунтов на усиление.

Главный приоритет клуба – усиление позиции центрального защитника. Отмечается, что «Сити» хочет подписать двух игроков на эту позицию (нужны правоногий и левоногий защитник). Среди кандидатов – Калиду Кулибали из «Наполи», Диего Карлос из «Севильи» и Милан Шкриньяр из «Интера». Сейчас Кулибали является наиболее желанным приобретением. Также «Сити» может купить Давида Алабу у «Баварии» или Натана Аке у «Борнмута».

Таким образом, будущее Джона Стоунза и Николаса Отаменди в «Ман Сити» находится под большим вопросом.

Кроме того, «Сити» хочет купить игрока, который заменил бы Лероя Сане, перешедшего в «Баварию». В этом отношении им интересен Ферран Торрес из «Валенсии». За него попросят от 30 до 40 миллионов евро.

Также «Манчестер Сити» хочет приобрести атакующего хавбека или ложную девятку. Клубу был интересен Кай Хавертц из «Байера», однако он близок к переходу в «Челси».

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