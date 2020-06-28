«Ман Сити» за 39 млн фунтов согласовал трансфер защитника «Борнмута» Аке

Защитник «Борнмута» может перейти в .

Как сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо, «Сити» договорился о трансфере Аке за 43 млн евро (около 39 млн фунтов).

Для завершения сделки осталось лишь оформить соответствующие бумаги.

Главный тренер «Сити» захотел подписать 25-летнего игрока после проблем, которые возникли с приобретением защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

В этом сезоне Аке провел за «Борнмут» 29 матчей в АПЛ, забил 2 мяча и сделал 2 голевых передачи.

Напомним, что вылетел из АПЛ по итогам сезона.

Аке – воспитанник «Челси». Он также играл за «Рединг» и «Уотфорд».

Аке в «Сити», Сарр в «Ливерпуль», защитник «Норвича» – в «Баварию». Гранды уже охотятся за звездами клубов, вылетевших из АПЛ