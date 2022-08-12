Талалаев поддерживает Fan ID: «Потому что я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах»

Тренер заявил, что поддерживает введение Fan ID.

– Сейчас самая обсуждаемая тема – Fan ID. Как вы относитесь к нему?

– Положительно, потому что я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах. Уже был опыт проведения чемпионата мира, и, мне кажется, все было на должном уровне.

Есть некоторые моменты, которые многим не до конца понятны: как паспорт оформит иностранец, который прилетел в гости? Или ребенок? Во всех начинаниях есть нюансы, но все решаемо, – сказал Талалаев.

В Англии сделали футбол безопасным без Fan ID. Как 30 лет назад победили хулиганов, из-за которых гибли люди?

Аршавин наехал на Fan ID в эфире «Матч ТВ». А кто вообще за и против этого закона?