Тренер «Торино» Юрич о Миранчуке: «Адаптация не нужна – он работал с Гасперини. За два года в «Аталанте» он не стал игроком старта. Это его огромный шанс»

Тренер «Торино» высказался об , который вчера перешел в клуб.

«Миранчук провел несколько товарищеских матчей. Он быстро адаптируется. У него есть преимущество – он работал с Гасперини. Мы можем рассмотреть его выход в старте.

По моему мнению, Миранчук знает, что нам нужно делать. За два года в «Аталанте» он не смог стать игроком старта. Это огромный шанс для него.

Я считаю, что время на адаптацию ему не требуется. Он переходит из «Аталанты», а поэтому знает, что делать», – сказал Юрич.

В рамках 1-го тура Серии А «Торино» сыграет с «Монцей». Матч состоится завтра, 13 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Торино» – супер для Миранчука. Рядом Влашич, тренер слушает дэт-метал, ставит гоп-футбол и кулаками выбивает у спортдира новичков