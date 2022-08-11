Алексей Миранчук: «Торино» и «Аталанта» играют в схожей манере. Это поможет мне освоиться»

поделился впечатлениями после перехода в «Торино» из «Аталанты».

«Я знаю, что ставит агрессивный, атакующий футбол. Мне это очень нравится. Не могу дождаться начала игр.

и играют в схожей манере. Думаю, это поможет мне освоиться.

Я в хорошем состоянии, со мной все в порядке. Не сомневаюсь, что полностью готов к новому сезону», – сказал российский полузащитник.

«Торино» – супер для Миранчука. Рядом Влашич, тренер слушает дэт-метал, ставит гоп-футбол и кулаками выбивает у спортдира новичков