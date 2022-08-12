Агент Алексея Миранчука рассказал о реакции «Аталанты» на переход хавбека в .

«Конечно, ему хотелось больше играть, получать больше доверия и внимания. до последнего верила в Лешу и утверждала, что клуб считает Алексея сильным игроком.

Когда исполнительный директор Перкасси дал добро на аренду, он сказал: «Для нас это очень сложный переход. Имиджево и экономически это минусовая сделка, мы идем вам навстречу из уважения к футболисту. Но для нас это больно».

Я ответил: «Мы отвечаем вам взаимностью, относимся с уважением. Вы два года утверждаете, что Алексей ― топ-игрок. Но игроками на поле руководит другой человек, который считает чуть-чуть по-другому».

Хотя Гасперини тоже говорил, что не отдаст Лешу, потому что считает его сильным, интересным игроком», — сказал .

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