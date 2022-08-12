Агент Миранчука об аренде в «Торино»: «Аталанта» до последнего не хотела отдавать Алексея. Они все называют его топ-игроком»

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Агент Алексея Миранчука высказался о переходе хавбека из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды.

«Видимо, Гасперини – тренер старой закалки, который немного эгоист: чем больше футболистов в обойме, тем ему комфортнее. Но здравый смысл победил. Хочу поблагодарить руководство «Аталанты» за понимание. Когда люди хотят найти компромисс, это дорогого стоит.

В какой-то момент переговоры остановились, но не только из-за Гасперини. Повторюсь, руководство до последнего не хотело отдавать Алексея. Они все называют Лешу не иначе как топ-игрок. Но «Торино» был очень настойчив в своем желании аренды, клуб показал огромную заинтересованность», — сказал Вадим Шпинев.

«Торино» – супер для Миранчука. Рядом Влашич, тренер слушает дэт-метал, ставит гоп-футбол и кулаками выбивает у спортдира новичков

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