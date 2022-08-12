«Миранчук сможет показать свои навыки в завершении атаки в схеме Юрича». Итальянский журналист о хавбеке «Торино»

Итальянский журналист Goal высказался о переходе хавбека из «Аталанты» в аренду в .

«Миранчук не входил в планы Гасперини, и это подтвердил сам тренер «Аталанты». Переезд в Турин — это возможность для Алексея снова проявить себя после не самого благоприятного периода в «Аталанте». Однако ему придется столкнуться с конкуренцией за место в стартовом составе с Влашичем и Радоничем.

Думаю, в Турине у него есть возможность стать лидером «Торино» и остаться в Серии А в клубе среднего-высокого уровня, у которого множество болельщиков. Переход в «Торино» был правильным выбором.

В схеме Юрича 3-4-2-1 он может проявить себя как атакующий полузащитник и показать свои качества на последних 25 метрах поля. Переезд в Турин — это то, что требовалось Миранчуку для перезапуска карьеры после «Аталанты». Алексей сможет сыграть выше позиции, которую он занимал в «Аталанте», и показать свои навыки в завершении атаки», — сказал Алессандро де Феличе.

«Торино» – супер для Миранчука. Рядом Влашич, тренер слушает дэт-метал, ставит гоп-футбол и кулаками выбивает у спортдира новичков