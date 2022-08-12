Зиньковский о сезоне «Спартака»: «Набираем те очки, которые должны. Выводы можно делать, когда хотя бы половина чемпионата пройдет»

оценил старт сезона для «Спартака» и высказался о матче с «Сочи».

– Впереди игра с «Сочи», «Спартак» три матча подряд им проиграл. Как считаешь, сейчас хороший момент, чтобы эту статистику исправить?

– Думаю, да, очень хороший момент. Хорошо для нас складывается начало чемпионата, набираем те очки, которые должны.

Игра с «Сочи» в любом случае будет тяжелее, чем с «Оренбургом» и . Мы должны брать очки, должны стремиться быть в верхней части таблицы и побеждать в каждом матче.

– После четырех туров мы делим первую строчку с ЦСКА. Это придает уверенности, или смотреть на таблицу до 30-го тура не стоит?

– Еще только четвертый тур прошел, еще много матчей впереди. Много всяких будет сложностей и всего прочего. Нужно просто выкладываться в каждом матче и стараться набирать максимум очков.

Когда хотя бы половина чемпионата пройдет, уже можно будет делать какие-то выводы и смотреть, что делать дальше. А сейчас просто будем работать. Надеюсь, хорошо сложится этот матч и последующие.

– В Екатеринбурге мы одержали еще одну уверенную победу, но во втором тайме упустили очень много опасных моментов, в том числе ты попал в штангу. В концовке не было опасений, что можно доиграться при такой расточительности?

– Думаю, что, конечно, не было. Когда я на фланге стоял и разминался, то думал: «Ну давайте, еще один, два, три забейте, и уже будет точно спокойно». Думаю, ребята тоже надеялись на это, но не получилось, хотя моментов, конечно, было очень много. Могли выиграть и 5:0, и больше.

Хорошо, что на ноль сыграли, а впереди хорошо, что забили эти моменты. Оставим на следующие матчи все, что не забили в этом, – сказал полузащитник «Спартака».

Красно-белые примут в воскресенье, 14 августа. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Прекрасный «Спартак» будущего. Каким клуб может быть без Федуна?