«ЦСКА станет претендентом на золото, если будет так же уверенно выглядеть на дистанции». Сутормин об армейцах

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался в преддверии матча с ЦСКА.
Команды встретятся в субботу в Санкт-Петербурге в рамках 5-го тура Мир РПЛ.
– Никого из конкурентов нельзя сбрасывать со счетов. Каждый год какая-то команда оказывает на нас давление на пути к чемпионству. ЦСКА — топ-клуб для нашей страны.
Понятно, что у всех бывают неудачные полосы, но сейчас армейцы начали сезон очень хорошо. Новый тренер, приехали легионеры, восстановились российские ребята, и команда показывает симпатичный футбол. Если они так же уверенно будут выглядеть на дистанции, станут одними из претендентов на золотые медали.
— Чего вы ждете от игры с ними?
— Мы последний матч сыграли вничью, они со «Спартаком» лидируют. Это хорошая афиша, ажиотажная. Надеюсь, придет много болельщиков, а мы сможем порадовать их и игрой, и результатом.
— Кто, кроме ЦСКА, в начале сезона произвел на вас впечатление?
— Все большие клубы начали сезон неплохо. Нам же надо больше внимания обращать на свою игру и стараться делать на поле максимум возможного, – сказал Сутормин.