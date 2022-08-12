«ЦСКА станет претендентом на золото, если будет так же уверенно выглядеть на дистанции». Сутормин об армейцах

Защитник высказался в преддверии матча с ЦСКА.

Команды встретятся в субботу в Санкт-Петербурге в рамках 5-го тура Мир .

– Никого из конкурентов нельзя сбрасывать со счетов. Каждый год какая-то команда оказывает на нас давление на пути к чемпионству. — ​топ-клуб для нашей страны.

Понятно, что у всех бывают неудачные полосы, но сейчас армейцы начали сезон очень хорошо. Новый тренер, приехали легионеры, восстановились российские ребята, и команда показывает симпатичный футбол. Если они так же уверенно будут выглядеть на дистанции, станут одними из претендентов на золотые медали.

— Чего вы ждете от игры с ними?

— Мы последний матч сыграли вничью, они со «Спартаком» лидируют. Это хорошая афиша, ажиотажная. Надеюсь, придет много болельщиков, а мы сможем порадовать их и игрой, и результатом.

— Кто, кроме ЦСКА, в начале сезона произвел на вас впечатление?

— Все большие клубы начали сезон неплохо. Нам же надо больше внимания обращать на свою игру и стараться делать на поле максимум возможного, – сказал Сутормин.