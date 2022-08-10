Федотов о «Зените» без Клаудиньо: «Не заметят потери бойца. Это бессменный чемпион последних лет»

Тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мыслями перед игрой с .

– Нет сожаления, что такая игра состоится уже на стартовом отрезке сезона, когда с начала чемпионата не прошел даже месяц? По сути, вам сейчас приходится на ходу создавать новую команду, и вы только в начале пути.

– Выбирать не приходится. Есть календарь, он назначил нашу встречу с «Зенитом» на эту дату. Значит, мы должны быть готовыми к ней именно 13 августа.

Вообще, поверьте моему опыту, мнение о сложности или легкости календаря чаще всего оказывается ложным. Казалось бы, смотришь на расписание матчей, и закрадывается мысль – вот здесь полегче будет, а тут соперник за соперником из топов. Но на деле это не дает никакой гарантии, что именно так впоследствии выйдет на практике. Мы не анализируем подобные вещи, а спокойно, от игры к игре, готовимся к очередному туру. Впереди выезд в Санкт-Петербург, потом нас ждет встреча с «Ахматом» и так далее.

Безусловно, мы понимаем, какая игра нас ждет. «Зенит» – бессменный чемпион последних лет, он играет у себя дома при хорошей поддержке зрителей. Тем интереснее! Выступать при полных трибунах – радость и удовольствие.

– Как скажется на «Зените» отсутствие ?

– Полагаю, команда не заметит потери бойца. Состав «Зенита» очень хорошо укомплектован, там есть выбор, кому сыграть на этой позиции. Не видим для себя каких-то преимуществ в данной ситуации, – сказал Федотов.

В рамках 5-го тура Мир РПЛ ЦСКА сыграет с «Зенитом» в субботу, 13 августа. Начало – в 17:00 по московскому времени.