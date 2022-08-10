назвал команды, которые, по его мнению, составят конкуренцию в этом сезоне.

– Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне?

– На данный момент – ЦСКА и . Но прошло всего четыре тура – может, появится другая команда, которая сможет удивить. Тот же «Ростов» я бы не списывал со счетов, – сказал заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

После 4 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице с 10 очками, «Спартак» с такими же показателями идет вторым. «Зенит», набравший 8 баллов, занимает 4-е место, а с тем же количеством очков находится на 6-й позиции.