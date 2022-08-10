Где смотреть матчи Серии А сезона-2022/23

13 августа стартует чемпионат Италии!

Новый сезон и 1-й тур в субботу вечером откроют игры – «Удинезе» и «Сампдория» – .

Матчи Серии А сезона-2022/23 будут транслироваться на каналах холдинга «Матч».

В частности, игру «Милан» – покажет федеральный «Матч ТВ». Встреча начнется в 19:30.

– (14 августа, 19:30)

Матч! Футбол 1

– (13 августа, 21:45)

«Лацио» – «Болонья» (14 августа, 19:30)

– (14 августа, 21:45)

Матч! Футбол 2

– «Аталанта» (13 августа, 19:30)

– (13 августа, 21:45)

– (14 августа, 19:30)

– (14 августа, 21:45)