Где смотреть матчи Серии А сезона-2022/23

13 августа стартует чемпионат Италии!
Новый сезон и 1-й тур в субботу вечером откроют игры «Милан» – «Удинезе» и «Сампдория» – «Аталанта».
Матчи Серии А сезона-2022/23 будут транслироваться на каналах холдинга «Матч».
В частности, игру «Милан» – «Удинезе» покажет федеральный «Матч ТВ». Встреча начнется в 19:30.
«Лацио» – «Болонья» (14 августа, 19:30)
Матч! Футбол 1
«Лечче» – «Интер» (13 августа, 21:45)
«Лацио» – «Болонья» (14 августа, 19:30)
«Салернитана» – «Рома» (14 августа, 21:45)
Матч! Футбол 2
«Сампдория» – «Аталанта» (13 августа, 19:30)
«Монца» – «Торино» (13 августа, 21:45)
«Фиорентина» – «Кремонезе» (14 августа, 19:30)
«Специя» – «Эмполи» (14 августа, 21:45)