Где смотреть матчи Серии А сезона-2022/23

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13 августа стартует чемпионат Италии!

Новый сезон и 1-й тур в субботу вечером откроют игры «Милан» – «Удинезе» и «Сампдория» – «Аталанта».

Матчи Серии А сезона-2022/23 будут транслироваться на каналах холдинга «Матч».

В частности, игру «Милан» – «Удинезе» покажет федеральный «Матч ТВ». Встреча начнется в 19:30.

Матч ТВ

«Лацио»«Болонья» (14 августа, 19:30)

Матч! Футбол 1

«Лечче»«Интер» (13 августа, 21:45)

«Лацио» – «Болонья» (14 августа, 19:30)

«Салернитана»«Рома» (14 августа, 21:45)

Матч! Футбол 2

«Сампдория» – «Аталанта» (13 августа, 19:30)

«Монца»«Торино» (13 августа, 21:45)

«Фиорентина»«Кремонезе» (14 августа, 19:30)

«Специя»«Эмполи» (14 августа, 21:45)

 

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