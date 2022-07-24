Шкриньяр вряд ли перейдет в «ПСЖ». Парижане не хотят платить «Интеру» 70 млн евро за защитника с контрактом до 2023 года

Защитник Милан Шкриньяр, по всей видимости, останется в «Интере».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, шансов на то, что его приобретет, становится все меньше.

«Нерадзурри» настаивают на том, что готовы отпустить игрока сборной Словакии лишь за 70 млн евро. Парижане не намерены столько платить за футболиста, контракт которого истекает летом 2023 года.

начал со Шкриньяром переговоры о заключении нового договора. Со статистикой 27-летнего защитника можно ознакомиться здесь.