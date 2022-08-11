«Реал» выиграл 17 из 19 финалов с 2014 года. Оба поражения – от «Атлетико»

«Реал» почти не проигрывает в финальных матчах с 2014 года.
Вчера мадридский клуб выиграл у «Айнтрахта» (2:0) в матче за Суперкубок Европы.
Таким образом, с 2014 года «Реал» победил в 17 из 19 финалов, в которых принимал участие. Оба поражения в финалах «Мадриду» нанес «Атлетико», в 2014 году выиграв Суперкубок Испании, а в 2018-м – Суперкубок Европы.
За это время «Реал» одержал пять побед в Лиге чемпионов, по четыре раза взял клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы, трижды выиграл Суперкубок Испании, а также победил в Кубке Испании.
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