Александр Соболев: «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство. Да, «Зенит» сильнее на бумаге, спору нет»

заявил, что «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство.

«Спартак» всегда должен бороться за чемпионство. Да, сильнее на бумаге, спору нет. Но это только на бумаге. Нам нужно всем верить в чемпионство, иначе смысл нахождения в команде.

Почему все отхватывают от «Зенита» по много мячей? Они хорошо играют в Питере. Бывает такое, что у них залетает на домашнем стадионе абсолютно все», – сказал форвард «Спартака».

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