Вернер попрощался с «Челси»: «Чувствовал здесь любовь и поддержку. Мы брали трофеи, побеждали в ЛЧ»

попрощался с .

«Сегодня заканчивается мой путь в «Челси». Я невероятно благодарен за время, проведенное в этом особенном клубе.

В этот момент я хотел бы выразить свою признательность одноклубникам, тренерам и персоналу. И особенно вам, особенным болельщикам «Челси».

Я чувствовал столько любви и поддержки два последних года, и я никогда не забуду вашу поддержку и в успешные, и в трудные времена!

Мы вместе брали трофеи, в том числе выиграли Лигу Чемпионов. И я всегда буду помнить песню, которую вы написали и скандировали для меня.

С нетерпением жду, когда, надеюсь, в один прекрасный день снова сыграю на «Стэмфорд Бридж», – написал Вернер в соцсетях.

Напомним, немец возвращается в «Лейпциг».