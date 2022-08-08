«Челси» получит за Вернера 20+10 млн евро от «Лейпцига», медосмотр – завтра

и согласовали трансфер форварда .

За 26-летнего игрока сборной Германии английский клуб получит 20 миллионов евро, еще 10 млн – бонусы, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

Сегодня Вернер вылетает в Германию, завтра он пройдет медосмотр и заключит контракт с клубом из Саксонии.

Тиомо уже выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год, затем лондонцы купили нападающего за 53 млн евро.

В 156 матчах за «РБ Лейпциг» Вернер забил 90 голов и сделал 40 результативных передач. Статистику футболиста можно изучить здесь.