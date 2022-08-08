«Лейпциг» заплатит 19,5 млн евро и бонусы за Вернера. «Челси» купил его за 53 млн в 2020-м

«РБ Лейпциг» заплатит «Челси» за Тимо Вернера меньше, чем ожидалось.
Сообщалось, что трансфер форварда обойдется немецкому клубу в 30-35 млн евро и бонусы.
Однако, как пишет Sky Sport Deutschland, трансфер этого футболиста обойдется «Лейпцигу» гораздо дешевле. Без учета бонусов «Челси» получит за форварда 19,5 млн евро. Напомним, в 2020 году лондонский клуб купил Тимо у «Лейпцига» за 53 млн евро.
Форвард хотел покинуть «Челси», чтобы не ставить под угрозу попадание в состав сборной Германии на ЧМ-2022.
Официально о трансфере Вернера объявят завтра. Первую тренировку в «Лейпциге» нападающий проведет в среду.
Тимо выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В 156 матчах за клуб он забил 90 голов и отдал 40 результативных передач.
Статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.