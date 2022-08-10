Кто сыграет в финале Чемпионата мира по футболу 2022

До старта чемпионата мира по футболу в Катаре остается чуть больше трех месяцев, но уже сейчас многие специалисты, да и просто любители футбола предлагают свой вариант участников финального матча. Чемпионат стартует 21 ноября, а финал пройдет на стадионе «Лусаил» 18 декабря 2022 года. Кого же мы сможем увидеть в решающем матче?

Прогнозы букмекеров

Самый простой вариант — обратиться в букмекерские конторы. Здесь уже давно есть коэффициенты, благодаря которым можно предположить, кто сыграет в финале. Например, «Лига Ставок» предлагает на участие в решающем матче команды Бразилии коэффициент 3,00. Немногим меньше уступает действующие чемпионы мира команда Франции, ее коэффициент 3,50. Таким образом в данном случае ждем захватывающий матч Бразилия — Франция.

Следующей идет сборная Англии, коэффициент на участие в финале 4,00, за ней команда Аргентины — 4,50, Испании — 5,00 и Германии — 5,50. В каком бы сочетании мы не расположили все упомянутые сборные, любой вариант будет привлекателен для болельщиков. Причем все эти команды много раз играли между собой и у каждого противостояния своя история.

Прогнозы специалистов

Если немного отойти от вариантов букмекеров, то можно опереться на мнение специалистов. Так или иначе все вышеперечисленные команды рассматриваются в качестве финалистов, но к ним добавляются сильные европейские сборные Дании, Бельгии, Нидерландов и Португалии. Из них только бельгийцы никогда не играли в финалах европейских и мировых чемпионатов. Может, это им и мешает в решающий момент проявить характер и силу воли. Согласитесь, вариант финала Аргентина — Нидерланды вызовет ностальгию по 1970-м годам и будет ничем не хуже, нежели, например, вариант Бразилия — Англия.

Следуя тенденции

Есть прогнозы, которые опираются на традиции, статистику и теорию вероятности. Предположим, нужно исключить всех участников Чемпионата мира, которые никогда не играли хотя бы в полуфинале. Останутся примерно те же команды, что мы перечислили, плюс Уругвай с Хорватией и Польшей. Дважды подряд чемпионом мира одна и та же команда не становилась более 50 лет — минус Франция. Команда, пропустившая прошлый чемпионат мира никогда не добиралась до финала — минус Нидерланды. И так далее. Круг сборных может сузится до Бразилии, они хотя бы раз в двадцать лет должны быть в финале, и Германии, которая дважды подряд на европейских или мировых первенствах плохо не выступает.