Гути о Роналду в «Атлетико»: «Это был бы хороший союз. Думаю, фанаты «Реала» не станут возражать – Криштиану отдал «Мадриду» все, что мог»

Экс-хавбек «Реала» Гути не видит проблемы в возможном переходе в .

«Если он решит перейти в «Атлетико», почему бы и нет? Это отличная команда, он отличный нападающий, «Атлетико» нужен хороший нападающий, так почему бы и нет? Думаю, это был бы хороший союз.

Это было бы странно, потому что в его очень любят. Но, думаю, болельщики «Реала» не станут возражать. Считаю, что Криштиану отдал «Реалу» все, что мог.

Если он почувствует себя счастливым, играя в таком великом клубе, как «Атлетико», в , то почему бы и нет?» – сказал бывший одноклубник форварда по «Реалу».

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