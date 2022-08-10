Гути о Роналду в «Атлетико»: «Это был бы хороший союз. Думаю, фанаты «Реала» не станут возражать – Криштиану отдал «Мадриду» все, что мог»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико Гути Ла Лига Футбол

Экс-хавбек «Реала» Гути не видит проблемы в возможном переходе Криштиану Роналду в «Атлетико».

«Если он решит перейти в «Атлетико», почему бы и нет? Это отличная команда, он отличный нападающий, «Атлетико» нужен хороший нападающий, так почему бы и нет? Думаю, это был бы хороший союз.

Это было бы странно, потому что в «Реале» его очень любят. Но, думаю, болельщики «Реала» не станут возражать. Считаю, что Криштиану отдал «Реалу» все, что мог.

Если он почувствует себя счастливым, играя в таком великом клубе, как «Атлетико», в Ла Лиге, то почему бы и нет?» – сказал бывший одноклубник форварда «Манчестер Юнайтед» по «Реалу».

Почему Роналду никто не подписывает? Три пугающих графика

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные