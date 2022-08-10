Стив Никол: «Можно сменить тен Хага на Гвардиолу, но «МЮ» все равно будет проигрывать. Если игроки недостаточно хороши, лучше не станет»

Стив Никол считает, что Пеп Гвардиола не смог бы исправить ситуацию в «Манчестер Юнайтед».

«Не имеет значения, насколько хорош тренер, если состав недостаточно хорош. Это можно исправить, только приглашая лучших игроков.

Нынешний состав «Манчестер Юнайтед» полностью подтверждает, что не имеет значения, насколько хорош тренер. Если ваши игроки не способны играть на том уровне, на котором должен быть клуб, ситуация не станет лучше.

Можно болтать до посинения и оставаться на тренировочном поле с девяти утра до девяти вечера, но если игроки недостаточно хороши, если они не смогут усвоить это, если они не смогут это сделать, в конце концов вам придется указать им на дверь и пригласить игроков, которые могут справиться.

Все это говорит о том, что какой бы тренер ни ставил этих игроков в состав, они не будут знать, что они делают, все очень просто. Можно сменить Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» и пригласить Пепа Гвардиолу, но «Манчестер Юнайтед» все равно будет проигрывать», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» ESPN FC.