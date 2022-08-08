Тен Хаг очень хочет, чтобы «МЮ» купил Арнаутовича, поэтому клуб готов увеличить предложение. От 8 млн евро «Болонья» отказалась

нацелен на трансфер из «Болоньи».

Английский клуб предложил за 33-летнего форварда 8 млн евро, но получил отказ от «Болоньи».

Несмотря на это, как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг очень хочет видеть Арнаутовича в своей команде, поэтому клуб готов увеличить предложение.

Арнаутович хочет перейти в «МЮ». Они с тен Хагом хорошо знают друг друга по «Твенте». Там они вместе работали с 2006 по 2009 год.

В прошлом сезоне австриец отметился 14 голами в 33 матчах Серии А. Его статистика – здесь.