Спартак – Сочи 14.08.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 14 августа, в Москве, на стадионе «Открытие Арена» встретятся в матче «Спартак» и «Сочи» в рамках 5-го тура Первенства России по футболу. Поединок начнется в 20:00 по московскому времени. Предстоит битва команд из первой тройки таблицы РПЛ за право там остаться по итогу тура, никому из них не будет просто.

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Футбольный клуб «Спартак»

«Красно-белые» провалили прошлый сезон РПЛ, заняв там всего 10-ую строчку, но при это славно пошумели в Кубке России, где забрали трофей. С приходом нового главное тренера Гильермо Абаскаля народная команда словно глотнула свежий глоток воздуха и сейчас показывает достойные результаты и хорошую целостную игру в чемпионате. Соболев начал прогрессировать и здорово играет в подыгрыше, Промес прекрасен в завершении моментов, Зобнин начал возвращаться на свой прежний уровень, в команду пришел Зиньковский, который здоров придает креативу в атаке. Лишь есть 1 печальная новость в стане москвичей, а именно что Мозес получил серьезную травму и пропустит несколько месяцев.

«Спартак» здорово стартовал в новом сезоне РПЛ Мир и сейчас занимает лидирующую позицию в таблице, деля эту строчку с ЦСКА, у которого идентичные показатели. В их активе сейчас 10 баллов, набранных в 4-х сыгранных турах. Хороша и результативность у москвичей в начале чемпионата, а именно 11 голов, что в среднем чуть больше 2,5 гола за матч.

Подопечные Абаскаля потеряли пока очки только в первом туре РПЛ, где сыграли вничью в гостях с «Ахматом» (1:1). Тогда играя в меньшинстве весь второй тайм, удалось отыграться после сумасшедше красивого удара Мозеса.

Следом же 3 победы: сначала над «Краснодаром» (4:1), где уже москвичи играли в большинстве весь второй тайм и дожали соперника.

Затем (4:1) был обыгран «Оренбург», где Промес отметился дублем из ассистов и голов.

А в последнем сыгранном 4-ом туре «красно-белые» взяли вверх в гостях над «Уралом» (2:0), где отличились Промес и Игнатов.

Футбольный клуб «Сочи»

«Южане» в прошлом сезоне положительно удивили всю футбольную общественность, заняв второе место в Чемпионате России. Медленно, но верно они в концовке чемпионата серьезно прибавили, за что футбольный бог их вознаградил. Их триумфатора, тренера Федотова переманили в свои ряды ЦСКА перед стартом сезона, но это не смутило сочинцев, они сейчас показывают достойные результаты с Вадимом Гараниным и идут в верхней части таблицы. Нобоа сейчас набирает физические кондиции и уже во всю забивает, а на замену Касьере, которого продали в «Зенит», сочинцы приобрели нападающего «Крылья Советов» Сарвели, который хорошо вписался в строй команды и хорошо действует в атаке.

«Сочи» сейчас в таблице РПЛ занимает 3-ю строчку, набрав 9 очков в стартовых четырех турах. И лишь на 1 балл они отстают от лидирующих ЦСКА и «Спартака». Результативностью сочинцы особо не блещут, но 7 забитых голов и 6 пропущенных голов им хватило добыть на старте 3 победы.

Сочинцы стартовали в РПЛ с победы в гостях над «Торпедо» (3:1), где преуспели в реализации моментов относительно соперника. А вот во 2-ом туре случилось пока единственное поражение в матче с ЦСКА (0:3), хотя по игре сочинская команда смотрелась довольно неплохо и больше владела мячом и била по воротам.

В следующей игре «Сочи» удалось дома обыграть «Ахмат» (2:1), где дубль Нобоа принес команде победу. И в последнем туре был обыгран «Пари НН» с тем же счетом (2:1), где отметились голами Нобоа и Юсупов, а сочины имели колоссальное преимущество над соперником во всех основных игровых компонентах.

Прогноз на матч «Спартак» – «Сочи»

Москвичи и сочинцы в последних 5 очных матчах сыграли следующим образом:

13.12.21 «Сочи» – «Спартак» 3:0;

26.08.21 «Спартак» – «Сочи» 1:2;

11.07.21 «Спартак» – «Сочи» 4:0;

12.12.20 «Сочи» – «Спартак» 1:0;

09.08.20 «Спартак» – «Сочи» 2:2.

В последних двух очных встречах команд в прошлом сезоне побеждала сочинская команда. При этом только в 1-ом матче из 4-х последних обе команды забивали.

Обе команды в текущем сезоне РПЛ претендуют на самые высокие места и уже сейчас они в лидирующей тройке. Предстоящая встреча важна обоим клубам с точки зрения расстановки сил в турнирной таблице и продолжения своей победной серии.

Обе команды сейчас в хорошем физическом и показывают хорошие результаты в последних матчах, но все же учитывая то что сочинцы очень неудобный соперник для москвичей, думаю что «южане» наберут очки в этой встрече, а сам матч вероятнее всего будет осторожным и с низовым тоталом.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Спартак» – 1.93;

Победа «Сочи» – 3.65;

Ничья – 3.75;

X2 – 1.85;

Ф2 (1,5) – 1.29;

ИТБ2 (0,5) – 1.35;

ТМ (3,5) – 1.42;

Обе забьют-да – 1.64.

Вероятный исход: X2, Ф2 (1,5), ТМ (3,5).

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Где смотреть Спартак – Сочи