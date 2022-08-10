Мостовой об увольнении Юрана: «Мне уже 7 разных версий рассказали. «Химки» в 3 очках от 1-го места – это похоже на цирковое представление»

высказался об увольнении с поста главного тренера «Химок».

Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что причиной увольнения специалиста стала попытка организации договорного матча. Карпов написал, что Юран предложил сдать игру 29-го тура в обмен на шесть очков в новом сезоне.

«Не думаю, что увольнение Юрана связано с договорным матчем. Это просто реалии русского футбола. За эти два дня я с кем только не говорил на эту тему – мне уже семь разных версий произошедшего рассказали! Версий больше, чем мячей забитых в том матче.

Действительно, это одно из самых странных увольнений за последнее время. находятся в трех очках от первого места – это все похоже на цирковое представление.

Договорные матчи и раньше были. У нас же есть люди, которые работают в РФС, есть специальный комитет – вопросы лучше к ним по этому поводу задавать. В любой стране наказывают за это. А мы сейчас скажем что-нибудь не то на эту тему, и нас накажут. А тех, кто за это ответственен, не накажут», – сказал бывший полузащитник сборной России.