«Мне никто ничего не предлагал. Это что за бред, #####?» Карпин о попытке организации договорняка «Химками»

эмоционально отреагировал на сведения о попытке организации договорного матча.

Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что причиной увольнения с поста тренера «Химок» стала попытка организации договорного матча. Карпов написал, что Юран предложил «Ростову» сдать игру 29-го тура в обмен на шесть очков в новом сезоне.

Южане, как пишет Карпов, отказались и победили со счетом 2:1.

«Химки» опровергли, что Юран был уволен по этой причине.

«Мне никто ничего не предлагал. Это что за бред, #####? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали это и комментируют. Я вообще не в курсе», – сказал главный тренер .

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