«МЮ» интересен Гакпо. ПСВ хочет не менее 35 млн фунтов за вингера

«Манчестер Юнайтед» интересуется вингером ПСВ Коди Гакпо.
Нидерландский клуб оценивает трансферную стоимость футболиста в 35 миллионов фунтов и не намерен продавать его дешевле, сообщает ESPN.
Сам игрок, несмотря на интерес со стороны других клубов АПЛ, готов перейти в «Юнайтед», если клубы договорятся о трансфере.
В 47 матчах прошлого сезона за ПСВ 23-летний футболист забил 21 гол. В первом матче этого розыгрыша чемпионата Нидерландов – против «Эммена» (4:1) – Гакпо сделал дубль.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.