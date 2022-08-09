«МЮ» интересен Гакпо. ПСВ хочет не менее 35 млн фунтов за вингера

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«Манчестер Юнайтед» интересуется вингером ПСВ Коди Гакпо. 

Нидерландский клуб оценивает трансферную стоимость футболиста в 35 миллионов фунтов и не намерен продавать его дешевле, сообщает ESPN.

Сам игрок, несмотря на интерес со стороны других клубов АПЛ, готов перейти в «Юнайтед», если клубы договорятся о трансфере. 

В 47 матчах прошлого сезона за ПСВ 23-летний футболист забил 21 гол. В первом матче этого розыгрыша чемпионата Нидерландов – против «Эммена» (4:1) – Гакпо сделал дубль.

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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