Семак о лимите: «Конечно, без него было бы проще, но пока проблем нет. У «Зенита» достаточно россиян»

считает, что без лимита на легионеров работать с «Зенитом» ему было бы проще.

Эту мысль тренер сине-бело-голубых высказал перед игрой 5-го тура Мир против .

– Много кадровых проблем: не сыграют Одоевский, Кузяев, травмирован Клаудиньо, под вопросом участие Мантуана. Повлечет ли это изменение тактической схемы с учетом того, что ЦСКА много забивает?

– Посмотрим. У нас есть игроки, которые могут играть на нескольких позициях, мы можем перестраиваться по ходу матча, у нас всегда есть запасные варианты игры в атаке и обороне.

Конечно, кадровые проблемы есть всегда. Жаль, что мы потеряли Клаудиньо, но это возможность для других игроков.

– Уже выбрали вратаря на игру с ЦСКА?

– Мы пока не определились. Есть время, есть еще несколько тренировок. Будем смотреть за состоянием и Миши, и Ивана, а там уже решим.

– Последние два матча «Зенит» начинал с восемью легионерами в старте – это максимум по нынешнему лимиту. В команде 10 иностранцев, если не считать Алипа. Не создает ли лимит на легионеров вам проблем? Было бы проще, если его отменили?

Конечно, было бы гораздо проще, но правила есть правила. Отталкиваемся от того, что есть, а не от того, что нам хотелось бы. Пока они не создают нам проблем. У нас достаточно россиян в составе, которые могут сыграть. Пока проблем нет, – сказал Семак.

сыграет с ЦСКА дома в субботу, 13 августа. Начало – в 17:00 по московскому времени.