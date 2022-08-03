не считает проблемой большое количество бразильцев в .

– А вы не считаете, что в условиях нынешней изоляции российского футбола тот же «Зенит» мог бы ограничить количество бразильцев и увеличить число доморощенных?

– У каждого клуба своя стратегия. Кто-то вынужден или желает делать ставку на воспитание и прогресс подрастающего поколения. А кто-то нацелен на титулы, что не исключает введения в состав молодых, но не отменяет основной ставки на тех, кто сильнее и конкурентоспособнее на сегодняшний день. Вы думаете, что из-за временной изоляции юные россияне вот так в одночасье сделают скачок и станут звездами? Было бы прекрасно – но наивно в подобное верить. Другое дело, что надо еще больше сил и средств вкладывать в детско-юношеский футбол, вот здесь спорить бессмысленно!

– И все-таки ваши бразильцы не дают покоя многим. Не перебор ли их в коллективе? Не может ли это в итоге стать проблемой?

– Проблема для такого клуба, как «Зенит», – это отсутствие результата, а не количество бразильцев. Наша общая задача – его добиваться. Понятно, что при этом болельщики ждут и красивого футбола. И нам, конечно, есть над чем работать в данном направлении, – сказал главный тренер петербургской команды.