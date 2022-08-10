Экс-игрок поделился воспоминаниями о молодом .

– В «Спартаке» ты играл с Дзюбой. Чем он запомнился?

– Он похож на Ибрагимовича – большой, не быстрый, но техничный. Я сразу понял, что это хороший футболист и будущая звезда. Артем еще тогда много шутил, не замолкал ни на секунду. Он смешной, веселый и хороший парень, с ним здорово было общаться.

– Веришь, что история с украденным бумажником у Быстрова могла быть?

– Слышал о таком, но не знаю, стоит ли верить в это. Для меня Дзюба был хорошим парнем. Было еще одно веселое видео с ним…

– Филип, точно веселое видео?

– Да. Артем там еще повторял: «Володя, Володя! Бросай этого, бери того, он два автогола забил».

– Надо будет посмотреть. Я-то подумал, ты о другом клипе, который всколыхнул всю Россию. Дзюба с июня без команды. Может его в «Карабах» позвать?

– Если он приедет, то точно сделает разницу. Единственное, что зарплата высокая у него. Придется тогда часть отдавать из своей (смеется). Если серьезно, Артем еще может играть на высоком уровне.

Ему 34 сейчас? Сегодня карьера футболиста длится дольше, и он еще проявит себя, – сказал полузащитник .