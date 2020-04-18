Экс-агент Дзюбы о ситуации с кошельком Быстрова: «Не верю, что Артем в чем-то виноват. Историю давно пора похоронить»

Агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего , поделился мнением о ситуации с пропажей денег из раздевалки у полузащитника в 2009 году.

– Эту историю давно пора похоронить. Хрен знает сколько лет прошло. Сами ее участники уже ничего не помнят. Пожали друг другу руки – и забыли. Зачем ее поднимать?

Никто уже не помнит, что произошло. Если вам нужно мое мнение, то я не верю, что Дзюба был в чем-то виноват. И денег там было немного, и все было очень странно обставлено. Когда стали сверять купюры, оказалось, что их номера уже были переписаны. Зачем? Слишком много нюансов и вопросов.

– Версия Дзюбы: «Подстава».

– Может быть. Во всяком случае, мои клиенты, которые тогда были в «Спартак» – Сабитов и другие ребята – во все эти обвинения не верили. И так же нормально продолжали общаться с Дзюбой.

– Когда возникает такой громкий скандал, кому-то это должно быть выгодно.

– Понятно. Тем, кто не хотел, чтобы Дзюба оставался в «Спартаке». И вместо того чтобы эту тему закрыть и сосредоточиться на футболе, ее, наоборот, стали раздувать. Сразу столько версий появилось – в прессе, в интернете.

Сколько людей, столько и мнений. Это да. Но ведь, по сути, история была высосана из пальца. И уж точно все в ней вешать на Дзюбу неправильно, – заявил Сафонов.

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